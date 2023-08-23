قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مهرجان القاهرة للدراما انتهز فرصة التألق الشديد لمهرجان العلمين الجديدة، حتى يكون جزءًا من هذا الحدث، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد توافدًا للسياح العرب والأجانب بأعداد كبيرة.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، بالشكر إلى الدكتور يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، لافتًا إلى أن «الفخراني» أهم فنان في الدراما المصرية التليفزيونية.

وذكر أن الدورة الثانية من المهرجان تشهد احتفالًا بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية، مضيفًا: «الدموع كانت تغالبنا عندما كنا نشاهد فيلمًا للمخرج جمال عبدالحميد، لتوثيق مرور 60 عامًا على الدراما؛ لأن مصر عظيمة بفنها وفنانيها وبما قدمته».

وأعرب عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزملائه في مجلس الإدارة، وجميع المساهمين والقائمين على المهرجان، قائلًا إن الفنانين يتوافدون الآن على مدينة العلمين؛ استعدادًا للعرس الفني الكبير.

وعن فعاليات الدورة الثانية، أوضح أنها تشمل تكريم بعض الرموز، والاحتفاء بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية، وفقرة «شكرًا» لتكريم أجيال ليسوا بالضرورة نجوم صف أول، ثم توزيع الجوائز، وفي الختام حفل غنائي.

وينطلق حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، مساء غدا الخميس، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، بالتوازي مع استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتقام الدورة الثانية من المهرجان هذا العام تحت عنوان «60 سنة دراما»، احتفاء بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.