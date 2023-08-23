برشلونة يقترب من حسم صفقة كانسيلو

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يقترب البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، من الانتقال لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

يتفاوض برشلونة مع مانشستر سيتي من أجل ضم جواو كانسيلو في الميركاتو الصيفي الحالي لعزيز مركز الظهير الأيمن في البلوجرانا.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد تشهد الساعات المقبلة إعلان الاتفاق بين برشلونة ومانشستر سيتي حول صفقة جواو كانسيلو.

وتقدم برشلونة بعرض للتعاقد مع كانسيلو، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، يتحول إلى بند إلزامي، حال خوض اللاعب نسبة معينة من المباريات.

أشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه من المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة وأن اللاعب يعتبر من أولويات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة.

أتمت الصحيفة تقريرها بإيضاح أنه في حالة إتمام الصفقة خلال هذه الأيام، سيكون من الصعب تسجيل كانسيلو قبل مباراة فياريال المقبلة، وإنما سيلحق بالمباراة التالية أمام أوساسونا.