قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن أعراض متحور أوميكرون الجديد "EG-5"، عبارة عن آلام في الحلق وعطس ورشح وسخونة وتكسير في الجسم، موضحا أن تلك الأعراض تختفي خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف مستشار الرئيس - في تصريح على هامش المؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى، الذي نظمته اليوم الأربعاء، هيئة الرعاية الصحية - أنه بالنسبة للمتحور الجديد لا توجد أية وفيات عالميا أو محليا ناتجة عنه.

وذكر أن خافض الحرارة، خاصة الباراستامول هو من أهم الأدوية لمصابي هذا المتحور، قائلا إنه ليس هناك داع لأي قلق، واللقاحات متوفرة للجميع بوجه عام، وأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة والقلب بوجه خاص.

وأكد أن الفيروس الجديد من أكثر الفيروسات انتشارا بمعنى إنه إذا كان مريض الانفلونزا يعدي شخصين أو ثلاثة ومريض الكورونا يعدى خمسة أشخاص؛ فإن مريض المتحور الجديد لأاوميكرون "Eg-5" يعدي عددا أكبر.