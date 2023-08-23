مقتل 6 أوكرانيين وإصابة آخرين في الهجمات الروسية الأخيرة

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قال مسئولون أوكرانيون، إن 6 مدنيين أوكرانيين على الأقل لقوا حتفهم في الموجة الأخيرة من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيرة.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، إن معلمين اثنين على الأقل لقيا حتفهما في هجوم بطائرة مسيرة على مدرسة في بلدة رومني بمنطقة سومي شمال شرق أوكرانيا وأصيب ثلاثة آخرون.

وقالت السلطات إن 3 مدنيين آخرين لقوا حتفهم في هجوم في دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس الثلاثاء وأصيب أربعة آخرون بنيران المدفعية.

وأصيب شخص واحد في منطقة خاركيف المجاورة.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 11 آخرون جراء هجمات بالقنابل والمدفعية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت السلطات إنه تم إعلان شن هجمات واسعة النطاق بالمدفعية والطائرات المسيرة والصواريخ في منطقة زابوريجيا المجاورة، غير أنه لم يسقط ضحايا بين المدنيين.