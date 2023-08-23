الرئيس الصيني: بريكس يجب أن تسرع وتيرة خطة ضم أعضاء جدد

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، تكتل بريكس للأسواق الناشئة إلى تسريع وتيرة خطة زيادة أعضائها، وذلك خلال قمة بريكس في جنوب أفريقيا، حيث تقود الصين حشدا لمنح المجموعة المزيد من النفوذ على الساحة العالمية.

وقال شي، في خطاب خلال الفعالية اليوم الأربعاء: "أنا مسرور برؤية حماس متزايد من الدول النامية بشأن المشاركة في بريكس"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن المجموعة يجب أن "تسرع وتيرة توسيع بريكس من أجل ضم المزيد من الدول إلى أسرة بريكس".

واستغل الرئيس الصيني القمة السنوية ليطلق دعوة لانضمام مزيد من الدول لبريكس، التي تضم حاليا خمس دول، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتقدمت نحو 20 دولة رسميا للانضمام إلى المجموعة، وتشير تقارير إلى أن السعودية ومصر وإندونيسيا من بين هذه الدول.

وكان هناك بعض الخلاف على الخطة وكيفية تنفيذها في مستهل القمة. وبينما دعمت جنوب أفريقيا وروسيا ضم أعضاء جدد، أبدت البرازيل قلقها إزاء استبعاد الغرب.

كما تتحفظ الهند على أن تتحول المجموعة إلى بوق للصين، فيما تحاول الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعزيز التكتل لمواجهة مجموعة الدول الصناعية السبع وتحدي النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة.