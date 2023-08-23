الأمم المتحدة تطلق مبادرة لإعانة الأوكرانيين على مواجهة الشتاء

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه أطلق بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة مبادرة تدعو لجمع 268 مليون دولار من أجل دعم 1.3 مليون شخص في أوكرانيا لتوفير مساعدات محددة في أشهر الشتاء المقبلة.

وأضاف المكتب، في بيان أصدره اليوم، أن الحرب في أوكرانيا ألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل والبنية التحتية للطاقة والمياه والغاز، بما يعرض الملايين لخطر شديد خلال موسم البرد الذي يبدأ عادة في أوكرانيا في أكتوبر ويستمر حتى مارس.

ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة في تلك الفترة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وأفاد المكتب بأنه وشركاء الأمم المتحدة سيعطون الأولوية للإصلاحات الطارئة للمجتمعات التي تقع على الخطوط الأمامية، وتوفير الملابس وأجهزة التدفئة وغيرها من الإمدادات الشتوية.

وسيتم إعطاء الأولوية كذلك للإصلاحات في مراكز النزوح، وتقديم المساعدات المالية للنازحين لضمان قدرتهم على دفع الإيجار أو فواتير الخدمات.

وأضاف أن منظمات الإغاثة ستساعد في الإصلاحات لضمان تشغيل أنظمة التدفئة البلدية.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن تلك الاستجابة ستستند إلى الجهود التي بُذلت في الشتاء الماضي، عندما تمكنت المنظمات الإنسانية تقديم خدمات مماثلة إلى 2.2 مليون شخص، ووزعت أكثر من 4000 مولد كهربائي في ظل أزمة طاقة حادة.