قنصلية الكويت في تركيا تهيب بمواطنيها أخذ الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات

أهابت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، بمواطنيها المتواجدين في الجمهورية التركية بشكل عام، والمتواجدين في المناطق المتضررة أو القريبة منها بسبب الحرائق التي اندلعت في الغابات المحيطة في ولاية جناق قلعة بشكل خاص، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق اندلاع الحرائق.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، شددت القنصلية في بيان لها، على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع القنصلية العامة في إسطنبول بحالات الطوارئ على الرقم (905306902097+).

وأعلنت تركيا، الأربعاء، تعليق حركة الملاحة في مضيف الدردنيل شمال غربي البلاد لليوم الثاني على التوالي، بسبب حريق غابات اجتاح 1500 هكتار من الأراضي.

وذكر وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، أن المضيق أغلق في الاتجاهين؛ لتجنب تعريض الطائرات الثماني والـ26 مروحية التي تواصل تعبئة خزانتها بالمياه للخطر.

وقال المسئول التركي: «الوضع الأربعاء أفضل من الثلاثاء»، مشيرا إلى السيطرة على الحريق الذي يجتاح مقاطعة تشانكالي.

وكانت الرياح التي وصلت سرعتها الثلاثاء إلى 70 كيلومترا في الساعة، أكثر هدوءا صباح الأربعاء، إلا أن السلطات التركية تخشى تسارعا جديدا يصل إلى 60 كيلومترا في الساعة بعد ظهر الأربعاء.

وأُجلي نحو 1251 شخصا من سكان 9 قرى، بالإضافة إلى حرم جامعي في المنطقة، حسبما أعلن حاكم المقاطعة، كما نقل 83 شخصا تضرروا بسبب الدخان إلى المستشفى لفترة وجيزة.

وأتت النيران على 9 منازل وعشرات الحظائر، حيث نفق نحو 90 حيوانا.