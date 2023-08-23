افتتح قادة مجموعة البريكس قمة بجوهانسبرغ، بجنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جوهانسبيرج، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة المجموعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دعم الحبوب المقدم من روسيا لدول أفريقيا في عام 2022 بلغ 11.5 مليون طن، وفي النصف الأول من هذا العام بلغ 10 ملايين طن.

وتأتي القمة تزامنا مع أكبر توسع للمجموعة منذ أكثر من عقد، في ظل محاولة الصين دفع كتلة بريكس لتصبح منافسا قويا لمجموعة الدول السبع، تحت شعار "تشكيل نظام عالمي منصف" بما يتماشى مع أسباب تشكيل المجموعة في 2001.

* أبرزهم مصر والسعودية وتركيا.. دول مرشحة للانضمام لمجموعة بريكس

في نهاية مارس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

وأبدت دول عديدة اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مع انعقاد القمة الـ15 للاقتصادات الناشئة الخمس (روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا).

وطلبت 40 بلدا الانضمام إلى الكتلة، بما فيهم مصر والجزائر والسعودية والأرجنتين وبنجلادش وكوبا، وإثيوبيا وإيران وفيتنام، فيما أعربت دول أخرى مثل تركيا والمكسيك وباكستان عن اهتمامها بالعضوية.

* كيف تشكلت مجموعة بريكس

ظهر مصطلح "بريكس" عام 2001 عندما صاغ الخبير الاقتصادي في "جولدمان ساكس" جيم أونيل الاختصار، لافتا النظر للقوة الاقتصادية التي تمتلكها هذه الدول النامية، وكيف يمكن أن تعادل ميزان القوى الذي يتصدره الغرب.

وتحول "بريكس" من مصطلح نظري إلى تحالف عملي عام 2009 بمبادرة روسية، حيث ضم التحالف (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) باعتبارهم قوى اقتصادية ناشئة، ثم تمت إضافة جنوب أفريقيا عام 2010.

وتكمن قوة مجموعة البريكس باعتبارها أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، لأنها تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بما يفوق 26% من الاقتصاد العالمي، بعدد سكان 40% من العالم.

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، بالإضافة لاقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، لتوسعة النطاق.

* أهداف مجموعة بريكس

الآن أصبح على رأس أعمال البريكس، توسيع قاعدة الدول المنضمة إليها، وبحث آليات التعاون الاقتصادي، والتركيز على تقليل الاعتماد على الدولار، مع التخلي عن النقاش حول إصدار عملة موحدة في الوقت الحالي، بحسب العربية.