الجيش الأوكراني يعلن إحراز مكاسب في الجنوب

قال الجيش الأوكراني إنه أحرز المزيد من المكاسب في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا بالقرب من نوفوبروكوبيفكا، جنوب شرق قرية روبوتين التي تعد محورا للقتال منذ فترة طويلة.

وقال المتحدث باسم الأركان العامة الأوكرانية أندريه كوفاليف في بيان إن الوحدات الأوكرانية تتمسك بالمواقع التي تم الوصول إليها حديثا.

وأضاف كوفاليف أن الأطراف المتحاربة تخوض معارك بالمدفعية، غير أنه لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

ولم تعلن كييف بعد أنها استعادت السيطرة على قرية روبوتين نفسها.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ ما يقرب من 18 شهرا، وشنت هجوما مضادا طال انتظاره قبل 11 أسبوعا، غير أنها فشلت في تحقيق التقدم المأمول.

ولا تزال القوات الروسية تسيطر على أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.