محافظ البحيرة: إحلال وتجديد كوبري الجمالون على مصرف جسر الإنشاء بمركز المحمودية

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المحافظة، بهدف تعزيز البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الحيوية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي بيان لها، أشارت عازر إلى أن مديرية الطرق والنقل، بقيادة المهندسة كريمة عاشور، تتابع تنفيذ أعمال البلاطة والكمرات ضمن مشروع إحلال وتجديد كوبري الجمالون على مصرف جسر الإنشاء بمركز المحمودية. وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم اعتماد مبلغ قدره 5 ملايين و191 ألف جنيه لتنفيذه.

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف العمل لضمان تنفيذ المشروعات المخططة وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجازها. يأتي ذلك لضمان تحقيق الاستفادة المثلى للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.