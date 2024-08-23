 محافظ البحيرة: إحلال وتجديد كوبري الجمالون على مصرف جسر الإنشاء بمركز المحمودية - بوابة الشروق
الجمعة 23 أغسطس 2024 5:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ البحيرة: إحلال وتجديد كوبري الجمالون على مصرف جسر الإنشاء بمركز المحمودية

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 4:15 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 4:15 م

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المحافظة، بهدف تعزيز البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الحيوية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي بيان لها، أشارت عازر إلى أن مديرية الطرق والنقل، بقيادة المهندسة كريمة عاشور، تتابع تنفيذ أعمال البلاطة والكمرات ضمن مشروع إحلال وتجديد كوبري الجمالون على مصرف جسر الإنشاء بمركز المحمودية. وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم اعتماد مبلغ قدره 5 ملايين و191 ألف جنيه لتنفيذه.

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف العمل لضمان تنفيذ المشروعات المخططة وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجازها. يأتي ذلك لضمان تحقيق الاستفادة المثلى للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك