حرائق في جبل ميرون نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، بأنه تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه جبل ميرون، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الجليل الأعلى.



من جهة أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش قوله إنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على ميرون واعتراض بعضها دون إصابات.

وفي هذا السياق، أفادت مراسلتنا بإطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان صباح اليوم، باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

في المقابل، شنت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف بلدات كفرحمام وكفرشوبا وكفركلا جنوب لبنان، فيما شن الطيران الحربي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة طيرحرفا، وشن الطيران المسير غارة استهدفت أطراف بلدة الوزاني.

في غضون ذلك، نشر حزب الله الخميس، مشاهد من عملية استهداف طاقم إطلاق المحلقات في موقع المرج شمال إسرائيل بمحلقة انقضاضية.



وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي هذا الصدد كسف موقع واللا الإسرائيلي أنه جرى إطلاق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام.

وأكد الموقع الإسرائيلي مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا، وإصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله.