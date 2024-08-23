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بتصويت الجماهير.. عبد المنعم وبيكهام أفضل قلبي دفاع في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 10:43 م

توج الثنائي محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، وأحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا كليوباترا، بجائزة أفضل قلبي دفاع في الدوري المصري موسم 2023-2024.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن فوز محمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام بجائزة أفضل قلبي دفاع في الدوري هذا الموسم بتصويت الجماهير.

وتغلب عبد المنعم وبيكهام على حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، باهر المحمدي، مدافع المصري، أحمد كالوشا، لاعب إنبي، أحمد سامي، مدافع بيراميدز، رامي ربيعة، مدافع الأهلي، وعلي الفيل مدافع مودرن سبورت.


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