حملات تفتيشية في المنوفية تسفر عن ضبط 6 آلاف لتر مازوت ومئات المخالفات التموينية

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 144 محضرًا تموينيًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وأوضح أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن المخالفات شملت 79 محضرًا لنقص الوزن والمواصفات وعدم نظافة في عدد من المخابز البلدية، و65 محضرًا لمخالفات في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها كان محضر جنح بمنوف ضد المدير المسؤول عن مصنع طوب في قرية دبركي، لحيازته وتجميعه كمية قدرها 6 آلاف لتر من المواد البترولية (مازوت) بدون مستندات ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضرين جنح في قويسنا ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز، أحدهما في قويسنا البلد والآخر في ميت بره بقويسنا، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وأكد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي تُنفذ في نطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.