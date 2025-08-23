قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف جولة جديدة لاكتشاف المواهب في «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بقيادة سليم سحاب

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، بمحافظة الإسكندرية، جولة جديدة من جولات اكتشاف المواهب الموسيقية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضمن فعاليات مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم المواهب الفنية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطط وبرامج وزارة الثقافة.

وجاءت هذه الجولة كفرصة إضافية للمواهب التي لم تتمكن من المشاركة في المرحلة السابقة نظرا للإقبال الكبير، حيث خصصت الاختبارات للمتقدمين من محافظات الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، ومطروح.

تفاصيل الاختبارات

وشارك المتقدمون في الاختبارات في مجالي الغناء والعزف، وتضمنت اختبارات الغناء التعرف على طبقات الصوت من خلال السلم الموسيقي، بينما شملت اختبارات العزف تقديم مقطوعات على آلات متنوعة مثل: الجيتار، العود، الأورج، القانون، الإيقاعات، الإكسليفون، والكمان.

واستمرت الاختبارات أكثر من 4 ساعات، بمشاركة متقدمين تراوحت أعمارهم بين 8 و50 عاما، بحضور أماني علي عوض مدير قصر ثقافة الأنفوشي، ولفيف من المثقفين.

فرصة جديدة وإقبال كبير

وأعرب المايسترو سليم سحاب عن سعادته بالإقبال الكبير، مشيرا إلى أنه حرص على الحضور من القاهرة خصيصا للاستماع إلى المواهب التي لم يحالفها الحظ في اختبارات الجولة السابقة التي أُجريت يومي 8 و9 أغسطس بمقر القصر.

قائلا: حرصنا على إعطاء فرصة جديدة للمواهب التي لم تتمكن من المشاركة، لأننا نؤمن بأن كل صوت مميز يستحق فرصة، لبناء جيل موسيقي قادر على تمثيل مصر بأعلى المستويات.

وأضاف أنه من المتوقع وجود منافسة قوية ومستوى أفضل خلال الجولات القادمة، فتلك التجربة ألهمت المتقدمين للاستعداد بشكل أكبر.

كما قدم نصائح للمشاركين في مجال الغناء أهمها ضرورة الحفاظ على الصوت، والالتزام بتمارين الإحماء الصوتي وفق درجات السلم الموسيقي.

أما بالنسبة للعازفين، فأكد على ضرورة إتقان قراءة النوتة الموسيقية، وإصقال الموهبة بالدراسة وخاصة للعازفين على الآلات النادرة.

فرحة المشاركين

أعرب المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بالتجربة خاصة عقب إعلان قبولهم والانضمامهم لمشروع كورال وأوركسترا مصر الوطني، وقالت تقى الله عبد العزيز (22 عاما – المنوفية): أدرس بكلية التربية النوعية وأهوى العزف على أكثر من آلة، وأجيد العزف على القانون بشكل خاص، وعندما علمت بالمشروع تحمست كثيرا، خاصة أن والدي شجعني على التقديم.

في البداية شعرت برهبة شديدة من الوقوف أمام قامة فنية كبيرة مثل المايسترو سليم سحاب، لكن هذا الإحساس سرعان ما زال بعد أن طلب مني العزف وشجعني، واستفدت كثيرا من نصائحه التي ستساعدني في تطوير موهبتي.

وأشارت روميساء عصام خلف (14 عاما – الإسكندرية): أنها بدأت الغناء منذ كان عمرها ست سنوات، وشاركت في كورال فرقة الإيقاعات الشرقية بقصر ثقافة الأنفوشي وأيضا في دار الأوبرا.

وأضافت أنها توجهت القصر لتسجيل اسمها عندما علمت بإعادة فتح باب الاختبارات في الإسكندرية، رغبة منها في تطوير موهبتها والمشاركة في مشروع بهذا الحجم.

وقالت نور محمد سعودي (13 عاما – البحيرة): بدأت الغناء في سن الخامسة، واكتشفت والدتي موهبتي وساعدتني على تنميتها بالتوجه إلى قصر ثقافة دمنهور، لم أدرس الموسيقى أكاديميا، لكن لدي شغف كبير للتعرف على المقامات الموسيقية وأحب تقديم الأغاني الطربية.

وأشار مينا أمير (18 عاما – الإسكندرية): أنه يدرس بكلية الطب ويتدرب على آلة الفلوت منذ ثلاث سنوات في معهد الموسيقى العربية.

وأوضح أنه يهوى العزف في أوقات فراغه، وعندما علم بالمشروع من صفحة الهيئة العامة لقصور الثقافة على فيسبوك قرر المشاركة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها إلى قصر ثقافة الأنفوشي.

وأضاف قائلا: أود أن أتوجه بالشكر إلى الهيئة لمنحنا هذه الفرصة مرة أخرى، خاصة أنني لم أتمكن من التقديم في الجولة الأولى بسبب ظروف السفر، وإعلان النتيجة أسعدني كثيرا.

وأوضحت مريم أشرف (14 عاما – المنوفية): أنها تغني "صولو" منذ سن الرابعة، وتتردد على قصر ثقافة شبين الكوم وانضمت مؤخرا إلى فريق (بيانولا) التابع لهيئة قصور الثقافة، وتحرص على حضور البروفات بانتظام.

مشيرة إلى أنها تستطيع أن توازن بين الدراسة والغناء، لأن الموسيقى أصبحت جزءا أساسيا من حياتها.

وقال ياسين أشرف (14 عاما – الإسكندرية): أدرس الموسيقى الشرقية بدار أوبرا الإسكندرية منذ كان عمري ثماني سنوات، وهذه أول مرة أشارك في أنشطة قصور الثقافة، وحرصت على التقديم في كورال مصر الوطني لتنمية موهبتي في الغناء.

أما مؤمن العبد (13 عاما – البحيرة)، أشار إلى أنه بدأ الغناء في سن السابعة ويحب سماع وغناء الأغاني الطربية.

وأضاف قائلا: علمت بالمشروع من خلال صفحة وزارة الثقافة، وأتلقى تدريبات في قصر ثقافة دمنهور وشاركت في الكثير من الحفلات، ووالداي شجعاني على السفر للاختبار، وأتمنى أن أصبح مايسترو في المستقبل.

وقالت شيماء محمد (39 عاما – الإسكندرية): أنا من أبناء قصر ثقافة الأنفوشي، أحب الغناء الطربي، ولي تجربة سابقة مع فرقة الموسيقى العربية، كما التحقت بدار المواهب في الأوبرا حرصا على تطوير موهبتي، وعندما رأيت الإعلان على صفحة فرع ثقافة الإسكندرية تحمست كثيرا للتقديم، والانضمام إلى كورال مصر الوطني شرف كبير لي.

وعبرت إلينا أحمد (9 سنوات – الإسكندرية) عن سعادتها بالتجربة، قائلة: نقلة كبيرة في حياتي الفنية، ووالدتي من اكتشفت موهبتي في سن الرابعة، وبدأت بعدها المشاركة في حفلات المدرسة، ثم انضممت إلى أوبرا الإسكندرية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في أنشطة قصور الثقافة.

وأشار خالد محمود الشيخ (17 عاما – البحيرة): أن موهبته بدأت في سن العاشرة، ووالدته من شجعته على الغناء من خلال التوجه إلى قصر ثقافة دمنهور، إلى أن تمكن من المشاركة في الكثير من الحفلات، مضيفا أنه يسعى حاليا لتطوير موهبته من خلال دراسة المقامات الموسيقية.

أما آدم محمد السيد (14 عاما – الإسكندرية): أوضح أنه بدأ في الغناء منذ سن الرابعة، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتوجه خلالها إلى قصر ثقافة الأنفوشي.

وأضاف قائلا: سعدت كثيرا بالتجربة وأنوي للالتحاق بأنشطة القصر خلال الفترة القادمة لأنها متنوعة وتقدم مجانا للجمهور.

الجولات القادمة للمشروع

ويأتي مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني بالمحافظات، ويهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب في مجالي الغناء والعزف الموسيقي، وقد تم الإعلان عن تفاصيله رسميا خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة قصور الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين.

وانطلقت المرحلة الأولى في إقليم القاهرة الكبرى، وتجرى الاختبارات حاليا بقصر ثقافة الجيزة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تستكمل وزارة الثقافة جولات المشروع الأسبوع المقبل لأبناء محافظات إقليمي "شرق الدلتا" و"القناة وسيناء" الثقافيين، وتجرى الاختبارات للمتقدمين من إقليم شرق الدلتا، الذي يضم محافظات (الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية)، يومي الجمعة والسبت المقبلين 29 و30 أغسطس الحالي، بقصر ثقافة الزقازيق، لجميع المتقدمين من محافظات الإقليم.

ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية اختبارات المتقدمين من إقليم القناة وسيناء الثقافي، الذي يضم محافظات (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء)، وذلك يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 سبتمبر المقبل.

وأتاحت هيئة قصور الثقافة للراغبين في التقدم من محافظات الإقليمين ملء استمارة المشاركة إلكترونيا من هنا.

ويشترط للالتحاق بالمشروع توفر موهبة فعلية في الغناء أو العزف، وألا يقل سن المتقدم عن 10 سنوات للمغنين و7 سنوات للعازفين، مع إحضار الآلة الموسيقية الخاصة بهم.

ومن المقرر أن تتواصل الجولات في باقي الأقاليم الثقافية الستة لاختيار المزيد من الأصوات والعازفين، تمهيدا لانطلاق برنامج تدريبي مجاني وتكوين كورال وأوركسترا احترافي تابع للهيئة يضم مواهب من جميع محافظات.