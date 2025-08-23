جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بالجيزة

محمد سامى عبدالصادق: القافلة تعكس التكامل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

استفاد منها 771مواطنا تم الكشف الطبي والعلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة

غادة عبد الباري: الجامعة تستهدف بقوافلها تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للأهالي في إطار دورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكة مع أجهزة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، ذلك بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومباردة بداية جديدة لبناء الإنسان، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفرع هيئة تعليم الكبار بالجيزة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن قوافل جامعة القاهرة تعكس التكامل والتعاون بين الجامعة واجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القافلة نجحت في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد منها 771 مواطنًا، منهم 467 استفادوا من الخدمات الطبية، وقد تم علاجهم وصرف الادوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والفم والأسنان، والتمريض، إلى جانب تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لإجراء الجراحات واستكمال العلاج.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة قدمت خدماتها التوعوية لحوالي 150 مواطنًا من الأهالي، وأجرت اختبارات محو الأمية لعدد ٤ مواطنين، وتم تسجيل وإدراج اثنين منهم بفصول محو الأمية بالجامعة، كما تمت التوعية بالتداعيات السلبية لظاهرة الزواج المبكر من خلال فريق التدخلات الاجتماعية المكون من أساتذة متخصصة فى الانثروبولوجيا والاجتماع، لافتًا إلى تقديم القافلة الخدمات التوعوية لعدد 150 مواطنًا لتعريفهم بمخاطر الإدمان والتعاطي والتدخين وطرق الوقاية منهم، وتعريفهم بأماكن العلاج المتاحة بالمجان، وكل ذلك في سرية تامة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، لمواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس رؤيتها لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مؤكدًة أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

جدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، قد ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.