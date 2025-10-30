 تركيا تبدأ تدريب أفراد القوات السورية وفقا لاتفاق دفاع ثنائي - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 5:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

تركيا تبدأ تدريب أفراد القوات السورية وفقا لاتفاق دفاع ثنائي

إسطنبول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 4:20 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 4:20 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن تركيا بدأت تدريب أفراد الجيش السوري ضمن اتفاق ثنائي يهدف لإعادة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية السورية.

وقالت الوزارة، إن تركيا تقدم التدريب والاستشارة والدعم الفني بناء على طلب دمشق منذ توقيع الاتفاق في أغسطس الماضي.

ووفقا للاتفاق، فإن عدة وحدات عسكرية سورية بدأت التدريب في قواعد القوات المسلحة التركية ومنشآتها.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يهدف لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا، في ظل مواصلة الحكومة الجديدة في دمشق بذل الجهود؛ لاستعادة الاستقرار وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة بعد أعوام من الصراع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك