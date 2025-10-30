تركيا تبدأ تدريب أفراد القوات السورية وفقا لاتفاق دفاع ثنائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن تركيا بدأت تدريب أفراد الجيش السوري ضمن اتفاق ثنائي يهدف لإعادة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية السورية.

وقالت الوزارة، إن تركيا تقدم التدريب والاستشارة والدعم الفني بناء على طلب دمشق منذ توقيع الاتفاق في أغسطس الماضي.

ووفقا للاتفاق، فإن عدة وحدات عسكرية سورية بدأت التدريب في قواعد القوات المسلحة التركية ومنشآتها.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يهدف لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا، في ظل مواصلة الحكومة الجديدة في دمشق بذل الجهود؛ لاستعادة الاستقرار وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة بعد أعوام من الصراع.