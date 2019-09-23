الإمارات والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك في جميع المجالات والملفات، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ" 74 " للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقدم آل نهيان والوفد المرافق التهنئة لوزير الخارجية السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ"89" للمملكة العربية السعودية، معربا عن تمنياته للمملكة والشعب السعودي بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.