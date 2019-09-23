مالطا تعلق تراخيص شركة تبيع جوازات السفر إثر فيلم وثائق فرنسي

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علقت السلطات في مالطا اليوم الاثنين، تراخيص إحدى الشركات القانونية التي تبيع الجنسية المالطية للمستثمرين الأثرياء، بعدما جرى تصوير أحد العاملين بها وهو يتباهى بصلاته السياسية.

وقال "برنامج المستثمر الفردي" في مالطا في بيان مقتضب إنه علق ترخيصين تمتلكهما شركة "شيتكوتي كوتشي أدفوكيتس" بصفتها وكيل لبرنامج مالطا للحصول على جوازات السفر مقابل مبلغ مالي "حتى إشعار آخر.

ويسمح "برنامج المستثمر الفردي" للمستثمرين الأثرياء شراء جواز سفر مالطي من خلال وكلاء مسجلين في حال اجتازوا فحوصات العناية الواجبة، والممتلكات وقواعد الاستثمار ودفع رسوم تبلغ 650 ألف يورو (715 ألف دولار).

وجرى تصوير أحد أعضاء الفريق القانوني بالشركة وهو يقول لصحفيين متخفيين أن الوزير المسؤول عن برنامج المستثمر الفردي كان "صديق طفولة" لزوجته وأنه ارتاد المدرسة مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.

وتفاخر أيضا بأن وزير العدل أوين بونيكي كان يعمل في الشركة.

وادعى الصحفيون الفرنسيون المتخفون أنهم وكلاء مستثمر إفريقي ثري لديه سجل جنائي ويرغب في شراء جواز سفر مالطي.

وبحسب منتجي مسلسل "أونكيت إكسكلوسيف" الفرنسي الاستقصائي، نفى سياسيو مالطا التورط في عمليات التطبيق ونفت الشركة القانونية الاتجار في النفوذ.