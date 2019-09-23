حارس طنطا: المقابل المادي عرقل انتقالي لسموحة

أكد إسلام طارق حارس طنطا، أن المقابل المادي، تسبب في تعثر انتقاله إلى سموحة الفترة الماضية.
وقال إسلام طارق في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إن سموحة رأى وجود مبالغة في مطالب طنطا المادية، مؤكدا أنه يرحب بالبقاء في طنطا هذا الموسم.
وواصل: "هدفي أن أصبح حارس مصر الأول"، مشيرا الى أنه يعمل تحت قيادة مدرب الحراس الكفء عادل الخطيب في أجواء منافسة قوية بينه وبين زملائه.
وأعرب عن سعادته بالفوز على دجلة فى الدوري قائلًا: "خطفنا 3 نقاط ونجحنا في الفوز، فريقنا ليس عشوائيًا ومنظم جدا، والمدرب شدد علينا بعدم استقبال أهداف".
وحقق طنطا الوافد الجديد للممتاز فوزًا صعبا على مضيفه وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الأولى للدوري، على ملعب بتروسبورت.