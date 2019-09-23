حارس طنطا: المقابل المادي عرقل انتقالي لسموحة

أكد إسلام طارق حارس طنطا، أن المقابل المادي، تسبب في تعثر انتقاله إلى سموحة الفترة الماضية.

وقال إسلام طارق في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إن سموحة رأى وجود مبالغة في مطالب طنطا المادية، مؤكدا أنه يرحب بالبقاء في طنطا هذا الموسم.

وواصل: "هدفي أن أصبح حارس مصر الأول"، مشيرا الى أنه يعمل تحت قيادة مدرب الحراس الكفء عادل الخطيب في أجواء منافسة قوية بينه وبين زملائه.