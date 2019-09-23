الخارجية الكويتية: لم يتم تحديد موعد لقاء أمير الكويت والرئيس الأمريكي

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قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن اللقاء بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يحدد بعد وأن أمير الكويت في فترة نقاهة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك ردا على سؤال أثناء حضور الجار الله حفل أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الجمهورية.

وأضاف الجارالله أن الأوضاع "الملتهبة" التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تتطلب "التسامي فوق الجروح وتوحيد الموقف الخليجي".

وحول موقف أمريكا بشأن التصعيد في منطقة الخليج،قال إن علاقة دول الخليج بواشنطن "استراتيجية" لافتا إلى المبادرة الأمريكية لإنشاء تحالف دولي يعنى بحماية الملاحة البحرية.

ولفت إلى مشاركة الكويت في الاجتماعات التي عقدت في إطار التحالف المشار اليه بهدف التعرف على المزيد من تفاصيل المبادرة وبلورة موقف حياله.

وعن مدى تأثير الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في إيجاد حل للأزمة الخليجية والتي تقود الكويت وساطتها أوضح نائب وزير الخارجية أن "أوضاع المنطقة تقودنا في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة الخليجية في ضوء حرص جميع الأطراف على دور الوساطة الكويتية".