الجزائر وإيطاليا تبدأن خطة ترسيم الحدود البحرية

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أعلن اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية عن التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإيطاليا.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها كاتب الدولة بوزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو، إلى الجزائر.

وقال شكيب رشيد قايد، وكيل وزارة الخارجية الجزائرية، إن هذه اللجنة "مدعوة الى ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا امتدادا للعلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة التي تربط الجزائر وإيطاليا منذ القدم".

وأعرب قايد عن " ارتياح الحكومة الجزائرية" لمباشرة مسار المفاوضات الذي يعد ثمرة التشاور الثنائي المنتظم والقرار السياسي المتخذ على أعلى مستوى بالبلدين خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي إلى الجزائر.

من جهته، وصف المسؤول الإيطالي، الجزائر بـ"الشريك المتميز" بالنسبة لبلده وبالنسبة لحوض المتوسط، مبرزا العلاقات الممتازة التي تربطهما سواء سياسية أو تجارية.

وقال دي ستيفانو: " تنصيب اللجنة التقنية اليوم هو مرحلة أساسية. تحديد المناطق الاقتصادية الحصرية لحوض المتوسط لا يمكن أن تمر إلا بالتشاور بين البلدان المجاورة".

وأضاف " إننا نتقاسم فضاء صغيرا ولكنه ثريا وبدل أن يقسمنا البحر يجب أن يجمعنا. إيطاليا والجزائر ليستا بحاجة إلى أي عامل عدم تفاهم".