تفعيل 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة

وتطبيق إلكترونى موحد لجميع الأحياء قريبا

تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء سير العمل بالمركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادى للحي الذي يقدم خدمات الكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية إحياء في إطار التحول الرقمي وسعى الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الإلكترونية.

وتابع المحافظ دورات العمل بالمركز ومستوى تدريب العاملين وكيفية التعامل مع طلبات الجمهور الكترونيًا وجودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تقديم الخدمات بشكل الكتروني عن بعد ، وتوحيد إجراءات التعامل مع كافة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة يعد واحدا من 15 حيا مميكنا يستطيع المواطن الحصول على خدماته من منزله حيث تم تفعيل ٤٢ خدمة الكترونية بالحي منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة ، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات للربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات.. مشيرا إلى تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها، كما سيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

وأشار عبد العال إلى أن محافظة القاهرة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة حيث إن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .