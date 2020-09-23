مياه سوهاج توجه قافلة خدمية بقرية بناويط

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية بناويط بمركز المراغة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.

وقال اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف دين أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاءً شعبيًا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولي القرية، وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية، وتوعية المترددين على الوحدة الصحية ورحلات تعريفية لمحطة المياه.