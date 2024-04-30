تركيا تستقبل 9 ملايين سائح في الربع الأول من العام الجاري

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 9 ملايين و68 سائحا.

وقال محمد نوري أرصوي وزير الثقافة والسياحة التركي خلال مؤتمر صحفي للكشف عن أحدث بيانات القطاع السياحي لعام 2024 إن عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال الربع من الأول من 2024، زاد بنسبة 16.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن معدل بقاء السياح الأجانب في تركيا بلغ 11.1 يوما خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن قطاع السياحة التركي بات قريبا من العودة إلى الأرقام التي سجلها قبل فترة وباء كورونا.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023 وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري. كما أن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.