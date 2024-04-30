جيش الاحتلال يعلن المصادقة على خطط مواصلة الحرب بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المصادقة على خطط لمواصلة الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ 207 أيام، واستكمال الاستعدادات المطلوبة لذلك.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "استكملنا عمليات الاستعداد القتالي، والمصادقة على الخطط تمهيداً للمراحل اللاحقة من الحرب في غزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء. وأضاف أن "مقرات قيادة الفرق والألوية وجنود الاحتياط نظمت أياماً دراسية مهنية على كافة المستويات، وأجرت حوارات قيادية حول المراحل اللاحقة من مهمتهم (في غزة)، ونفذت تمارين لاستخلاص العبر وتحسين الفعالية في ساحة المعركة".

وفي هذا الصدد، تحدث بيان جيش الاحتلال بصفة خاصة عن استعدادات الفرقتين 98 و162 لمواصلة الحرب في غزة، في إشارة إلى عودتهما قريباً لمواصلة العمليات العسكرية بعد انسحابهما مؤخرا.

وقال: "كجزء من الإجراء القتالي، قامت مجموعات التكنولوجيا والصيانة (بالجيش) بعمليات ترميم متنوعة لكافة الآليات المدرعة في الفرقتين من أجل زيادة جاهزيتهما للقتال المتواصل".

وأضاف أن "قادة الفرقتين أكملوا المصادقة على الخطط للمهام القادمة، ويستمرون حالياً في زيادة الجاهزية لدى كافة التشكيلات من خلال التدريبات".

ولعبت هاتان الفرقتان دورًا كبيراً في العمليات العسكرية في غزة، حيث شنت الفرقة 162 هجمات عدة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، إلى جانب الهجوم الأخير على مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، الذي استمر لأسبوعين، وبعد انتهاؤه مطلع أبريل تم العثور على مقبرة جماعية لفلسطينيين في باحة المستشفى.

فيما نشطت الفرقة 98 على مدار أكثر من أربعة أشهر في مدينة خان يونس، وخلفت عملياتها هناك دماراً هائلا، وعدداً كبيراً من الضحايا المدنيين.

ويأتي الإعلان في وقت تقول فيه الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية إن الجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وإن لم يشر إلى ذلك، بحسب "الأناضول".