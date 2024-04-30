اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحل ضيفًا على الإسماعيلي مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه الأساسي للمباراة عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة، حيث أدى اللاعبون فقرات متنوعة.

وشهد المران شكوى اللاعب المغربي رضا سليم من آلام في العضلة الخلفية ولم يكمل المران، ومن المنتظر أن يخضع لأشعة للإطمئنان عليه.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا، بعد التأهل للمباراة النهائية، والتركيز على مواجهة الإسماعيلي من أجل العودة بشكل قوي للبطولة المحلية.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة الغد، المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق من 11 مباراة فقط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة، جمعها الفريق من 19 مباراة لعبها.