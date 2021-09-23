 البرازيل تسجل 36 ألفا و473 حالة إصابة و876 وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل 36 ألفا و473 حالة إصابة و876 وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 9:26 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 9:26 ص

سجلت البرازيل 36 ألفا و473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 876 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 21 مليونا و283 ألفا و567 إصابة، والوفيات إلى 592 ألفا و316 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 224 مليونا و901 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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