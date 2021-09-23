بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات المقرر لها ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قوله، إن رئيس المجلس أعرب عن تقديره وامتنانه، لكل الجهود الأوروبية الرامية لدعم العملية السياسية في ليبيا، وعودة الاستقرار والسلام في البلاد، من خلال المساهمة في الجهود المشتركة لتحقيق المصالحة الوطنية، والوصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة.

من جانبه أكد ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيرا إلى مساهمات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما باستقرار ليبيا، من خلال المساعدة في بناء الديمقراطية ومؤسساتها.