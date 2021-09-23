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وجّه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة لمجلس الأمن بسبب موقفه من أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: ": "إنتم مستنيين الناس تحارب.. فوقوا".

وأضاف أن الكثير من الدول الأعضاء بمجلس الأمن لديها مشكلات في المياه مع جيرانها، وبالتالي لا تريد هذه الدول الاقتراب من هذا الملف.

وتابع: "مهتم بقضية المياه وليس فقط السد.. أنا أمين عامة الجامعة، ليس فقط مصر والسودان من يهموني فقط.. هناك أيضًا علاقات سوريا والعراق مع تركيا، والإجراءات التركية في تقييد نفاذ المياه إلى دجلة والفرات".