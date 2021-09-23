 ‏المغرب: تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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‏المغرب: تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 5:18 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 5:18 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بلغ 21 مليونا و580 ألفا و332 شخصا حتى اليوم الأربعاء، منهم 168 ألفا و423 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال24 ساعة الماضية.
وأفاد بيان للوزارة بأن 179 ألفا و217 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 17 مليونا و943 ألفا و587 شخصا.
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

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