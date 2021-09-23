أزمة الطاقة تستحوذ على محادثات الاتحاد الأوروبي

انهارت شركتان لتوريد الطاقة في المملكة المتحدة تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة، مما أدى إلى زيادة عدد الأسر المتضررة جراء الفشل إلى 1.5 مليون، حيث قال وزير الأعمال كواسي كوارتنج إن البلاد يجب أن تكون مستعدة لارتفاع الأسعار على المدى الطويل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ودعت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة الطاقة في قمة زعماء التكتل الشهر المقبل، حيث استحوذت الأزمة على الاهتمام في المحادثات الجارية اليوم الأربعاء، والتي كان من المفترض أن تنعقد بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن التكتل بحاجة إلى تكثيف جهوده لتوفير الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

وتواجه أوروبا نقصا في الغاز بعد شتاء طويل وقارس أدى إلى نفاد الغاز في مواقع التخزين. ولم يكن إعادة ملئها هذا الصيف أمرا سهلا، حيث حدت روسيا، المورد الأكبر، من التدفقات إلى القارة.