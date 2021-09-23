ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن قاضيا أمريكا أمر شركة فيسبوك بتسليم سجلات لحسابات لها صلة بالعنف الذي استهدف الروهينغا في ميانمار كانت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة قد أغلقتها، رافضا بذلك ما دفعت به من حماية الخصوصية وواصفا موقفها بأنه "مليء بمفارقات تدعو للسخرية".

وأوضحت نسخة من قرار القاضي الصادر في واشنطن أنه انتقد فيسبوك لتقاعسها عن تسليم المعلومات للمحققين الساعين لمقاضاة ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم دولية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وكانت فيسبوك قد رفضت نشر المعلومات وقالت إن في ذلك انتهاكا لقانون أمريكي يمنع شركات الاتصالات الإلكترونية من الكشف عن رسائل المستخدمين.