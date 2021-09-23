المدير التنفيذي لشركة موديرنا يتوقع نهاية الجائحة العام المقبل

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، عن اعتقاده بأن جائحة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تنتهي العام المقبل وذلك لأن زيادة إنتاج اللقاح تضمن عمليات تسليم عالمية.

وقال بانسل، في مقابلة مع صحيفة نويه زوريشر تسايتونج السويسرية: "إذا نظرنا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعة خلال الأشهر الستة الماضية فسيكون هناك ما يكفي من الجرعات بحلول منتصف العام المقبل لتلقيح جميع الناس على هذا الكوكب. وستكون الجرعات التعزيزية اللازمة متاحة أيضا".

وأضاف أن "الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم سيتم تحصينهم بشكل طبيعي وذلك لأن متغير دلتا معد للغاية. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في وضع مشابه للإنفلونزا. فيمكنك الحصول على اللقاح والاستمتاع بشتاء جيد. أو لا يمكنك الحصول على اللقاح ومن ثم فأنت تخاطر بالإصابة بالمرض وربما ينتهي بك الأمر في المستشفى".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني العودة إلى الحياة الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل، أجاب: يمكن ذلك "في غضون عام اعتبارا من اليوم على ما أعتقد".