أكد مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الخميس، وجود قرابة 6 مليارات فائض من عملة الشيكل في فلسطين، وأن الاحتلال يرفض استقبال أكثر من 4 مليارات شيقل كل ربع عام، وقال إنه انه يجري تحويل 16 مليارًا سنويًا لبنوك الاحتلال من الأرض الفلسطينية.

وأضاف ملحم - خلال اجتماع بمدينة رام الله - أن هناك عدة أسباب لتراكم عملة الشيكل، أهمها أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي الـ 48، يدخلون شهريا لأسواق الضفة نحو 1.3 مليار شيكل (1 شيكل إسرائيلي = 0.31 دولار أمريكي)، كذلك التجارة بين فلسطين وإسرائيل، وتسوّق سكان أراضي الـ 48 في الأسواق الفلسطينية.

وتابع "نحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، وسلطة النقد عليها عبء تحضير بنية تحتية للدفعات الالكترونية وليس الدفع النقدي، علمًا أن البنوك ستشرع من جديد باستقبال عملة الشيكل من التجار بعد دفع 4 مليارات شيكل للجانب الإسرائيلي من العملة المُتكدسة مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف ملحم "نقوم بدراسة مع البنك الإسلامي لتكون لنا عملة رقمية أو عملة محاسبية تحل محل العملات الثلاث المعمول بها في فلسطين، ويستبدلها بعملة رقمية تسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف استخدام الشيكل".

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق مع إسرائيل على تحويل 4 مليارات شيكل في كل ربع من العام، وهذا الرقم غير كافٍ لأنه يوجد حاليا فائض في السوق الفلسطينية من الشيكل، إضافة للأموال التي ستدخل أيضا لنهاية العام، وسنناقش الإسرائيليين من أجل زيادة سقف التحويلات بالشيكل لإسرائيل.