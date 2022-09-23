وزارة التنمية الألمانية تتعهد بتقديم ملايين اليورو لمساعدة مولدوفا في أزمة الطاقة

تعهدت وزارة التنمية الألمانية بدعم جمهورية مولدوفا المتاخمة لأوكرانيا بمبلغ 60 مليون يورو إضافية للتغلب على أزمة الطاقة.

وأعلنت الوزارة ذلك اليوم الجمعة قبيل اجتماع بين وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه ورئيسة مولدوفا مايا ساندو في برلين.

ومن المرجح أن تدور المحادثات حول مسار الإصلاح في مولدوفا الرامية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي والمزيد من الدعم في مواجهة عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتضررت مولدوفا بشدة من تدفق اللاجئين من أوكرانيا، وكذلك من عواقب جائحة كورونا. ويعيش أكثر من ربع السكان بالفعل في فقر مدقع، وتعاني البلاد الآن من أزمة طاقة وارتفاع حاد في أسعار شراء الغاز نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.