أكدت منظمة غير حكومية، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في حملة تشنها قوات الأمن الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وقالت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية ومقرها في أوسلو، إن ارتفاع الحصيلة جاء بعد مقتل 6 أشخاص بنيران قوات الأمن في بلدة ريزفانشهر في محافظة غيلان "شمال" مساء الخميس، مع تسجيل وفيات أخرى في بابل وآمل "شمال"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن المظاهرات المؤيدة للحكومة، اليوم الجمعة، تظهر قوة إيران، وذلك في ظل المظاهرات التي تجوب بلاده، وفقا لوكالة رويترز.

وقال رئيسي في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة، عقب عودته من نيويورك حيث حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة "وجود الشعب (في المسيرات) اليوم هو قوة وشرف الجمهورية الإسلامية".

وخرجت مسيرات نظمتها السلطات الإيرانية في عدة مدن بالبلاد اليوم الجمعة، حيث طالب متظاهرون بإعدام المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



