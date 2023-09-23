 البريد السعودي يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة اليوم الوطني الـ93 - بوابة الشروق
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البريد السعودي يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة اليوم الوطني الـ93

الرياض - واس
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 5:46 م

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، طابعًا بريديًّا تذكاريًّا، تزامنًا مع اليوم الوطني الـ93، تحت شعار "نحلم ونحقق".

وتأتي هوية الطابع التذكاري من فئة 3 ريالات والبطاقة البريدية من فئة 5 ريالات، كما استلهم الشعار من الأحلام التي باتت قريبة وواقعية في كل مناحي الحياة، وانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة في رؤية المملكة 2030.
ويرجع تاريخ إصدار أول طابع تذكاري باسم المملكة العربية السعودية للعام 1352هـ، وكان ذلك بمناسبة ولاية العهد للملك سعود بن عبدالعزيز، آنذاك.
يذكر أن إصدارات البريد السعودي "سبل" من الطوابع البريدية والتذكارية قد تخطّت حاجز 493 طابعًا يصدرها دوريًّا في العديد من المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والمواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستويات العالمية والإسلامية والعربية والخليجية، كما تُصدر في المشاركات الوطنية، بهدف إبراز منجزات المملكة في مختلف المجالات لتكون حدثًا خالدًا في تاريخنا الوطني.
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