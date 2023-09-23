استقبال زيلينسكي بحفاوة بالغة في البرلمان الكندي

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كندا، يوم الجمعة، لإلقاء كلمة أمام البرلمان وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء جاستن ترودو في أعقاب رحلته إلى الولايات المتحدة.

وشكر زيلينسكي أوتاوا على دعمها في معركة أوكرانيا لمحاربة روسيا ووعودها بمزيد من المساعدات.

وقال ترودو إن كندا قدمت التزاما أطول أجلا ولسنوات عديدة يوفر دعما ثابتا يمكن التنبؤ به لأوكرانيا. وسيشمل 650 مليون دولارا كنديا (482 مليون دولارا أمريكيا) على مدى ثلاث سنوات لتوفير 50 مركبة مدرعة ، من بينها مركبات إجلاء طبي سيقوم عمال كنديون بتصنيعها في كل من لندن ، أونتاريو.

وقال ترودو في وقت سابق إنه سيقدم لأوكرانيا مساعدة إنسانية وعسكرية ومالية.

وذكر زيلينسكي في كلمة له في البرلمان استقبلها النواب بالتصفيق الحار: "كندا لأوكرانيا بالأسلحة والمعدات سمح لنا بإنقاذ الآلاف والآلاف من الأرواح".

وبعد توقفه في أوتاوا ، سيتوجه الرئيس الأوكراني إلى تورنتو للقاء ممثلي الشركات وأعضاء الجالية الأوكرانية.