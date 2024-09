برشلونة يعلن خضوع تير شتيجن لجراحة ناجحة

أكد برشلونة خضوع حارسه مارك أندريه تير شتيجن لجراحة ناجحة بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة فياريال ضمن منافسات الليجا.

قال برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" خضع لاعب الفريق الأول مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة بعد ظهر اليوم، لإصابة في وتر الرضفة في ركبته اليمنى، أجرتها الدكتور خوان كارليس مونلو، تحت إشراف الخدمات الطبية لنادي برشلونة في مستشفى برشلونة".

أتم برشلونة:" لن يكون متاحا للاختيار في المباريات حتى يتعافى تماما".

تعرض تير شتيجن لإصابة في مباراة برشلونة أمام فياريال، غادر على إثرها المباراة في الشوط الأول، بعدما سقط بطريقه خاطئة.

ونجح برشلونة في حسم مباراة فياريال بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

First team player Marc Andre ter Stegen underwent successful surgery this afternoon on a patellar tendon injury in his right knee, performed by Dr Joan Carles Monllau under the supervision of the FC Barcelona Medical Services at the Hospital de Barcelona. He… pic.twitter.com/fOAn3xeSoC