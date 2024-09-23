طبيب منتخب مصر الأولمبي يعتذر عن العمل مع ميكالي

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اعتذر الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر الأولمبي، عن عدم العمل مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وفسر طبيب المنتخب اعتذاره برغبته في الحصول على راحة من العمل ضمن الأجهزة الطبية للفرق والمنتخبات الرياضية.

وسبق أن خاض طارق سليمان أكثر من تجربة مع منتخبات الشباب والمراحل السنية على مدار السنوات الماضية، ما يجعل الأولوية بالنسبة له في الفترة المقبلة هو العمل مع المنتخب الوطني الأول حال تم طلبه لتلك المهمة.

وكان طارق سليمان قد عمل مع ميكالي في الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي.

وكان ميكالي قد استقر على الاستعانة بمساعد أجنبي في منصب المدرب العام بجانب مدرب حراس مرمى أجنبي ومعد بدني.