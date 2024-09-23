تقرير: اليونيفيل تطلب من موظفيها بلبنان مغادرة منطقة جنوب الليطاني

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) طلبت من موظفيها المدنيين هناك مغادرة منطقة جنوب الليطاني.

وأشارت "الجزيرة" إلى وقوع غارات إسرائيلية على بلدات حولا والطيري والسكسكية والخرايب واستهداف منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إسرائيليا أصيب بجروح إثر سقوط صواريخ في الجليل الأعلى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في الجليل الأعلى وقضاء الناصرة.

هذا ووجه وزير التربية اللبناني بإقفال المدارس والجامعات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 13 شخصا بجروح جراء غارات إسرائيلية على بلدتي المالكية وجبال البطم جنوبي لبنان.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان.