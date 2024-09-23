حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية مهمة عند الحدود الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع البغدادي، والقوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع جل العلام وموقع معيان باروخ والمرج، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة.



وقال حزب الله في بيان:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة،‎ ‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏



وأضاف "حزب الله": "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرك داخل الموقع استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة"

وأوضح في بيان:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة،‎ ‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة".

هذا وأكد "حزب الله" أنه "استهدف عند الساعة (23:05) من يوم الأحد 22-9-2024 موقع الرادار في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كما أشار في بيان إلى أنه "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع المرج، وعند رصد دبابة ميركافا داخل الموقع استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه أصابها بشكل مباشر وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏

وقال مراسل روسيا اليوم مساء اليوم إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة الطيبة جنوب لبنان، وسط تصاعد الوضع على الجبهة مع "حزب الله".

وتصاعدت وتيرة الاشتباك منذ فجر يوم الأحد بين حزب الله وإسرائيل، حيث أعلن الحزب استهداف قاعدة رامات دافيد العسكرية الإسرائيلية ومطارها مرتين بصورايخ ثقيلة، كما استهدف مجمعا لشركة رافئيل للصناعات العسكرية في حيفا، فيما أغار سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة جنوب لبنان.