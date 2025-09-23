إنقاذ 145 مهاجرا قبالة سواحل كريت اليونانية في 48 ساعة

أنقذت قوات خفر السواحل اليوناني والوحدات البحرية التابعة لقوات حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس"، 145 مهاجرا خلال 48 ساعة قبالة سواحل جزيرة كريت.

وأدار عمليات الإنقاذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ المشترك، في المنطقة البحرية جنوب جافدوس، أقصى جنوبي جزيرة كريت، وفق ما نقل تقرير لشبكة يورونيوز الإخبارية.

وصباح اليوم الثلاثاء، أنقذ زورق دورية تابع لخفر السواحل، بمساعدة طائرة مسيرة تابعة لوكالة فرونتكس، 36 شخصا كانوا على متن قارب، قبل نقلهم إلى ميناء خورا سفاكيا.

وأمس الاثنين أنقذت سفينة تابعة لوكالة فرونتكس في عمليتين منفصلتين، قارب مطاطي كان يقل 43 شخصا على بعد 8 أميال بحرية جنوب جافدوس، ثم 66 مهاجرا آخرين على بعد 14 ميلا بحريا جنوب الجزيرة.

وليس واضحا الجهات التي وصل منها المهاجرون إلى جافدوس لكن الجزيرة التي لا تتعدى مساحتها 30 كيلومترا مربعا، تعد تقليديا وجهة رئيسية للمهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا في طريقهم إلى المدن اليونانية الرئيسية ومنها إلى إحدى دول التكتل الأوروبي الغنية.

ويواجه المهاجرون الذين قدموا ضمن الموجات الأخيرة الآن خطر الترحيل الفوري أو الإيقاف.

وتأتي التدفقات الجديدة في الوقت الذي شددت فيه الحكومة اليونانية مؤخرا إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية، من خلال تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر واعتماد قانون جديد يفرض عقوبات بالسجن ضد المخالفين للوائح الإقامة الشرعية، من عامين الى خمسة أعوام.