الرئيس الإندونيسي يحدد شرطا لاعتراف بلاده بإسرائيل

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة إسرائيل ودعم ضمانات أمنها في حال اعتراف تل أبيب بدولة فلسطين.



وقال: "تعيد إندونيسي تأكيد التزامها بحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين.. بمجرد أن تعترف إسرائيل باستقلال ودولة فلسطين، ستعترف إندونيسيا فورا بدولة إسرائيل وستدعم كل الضمانات الأمنية لها".

وأوضح برابوو سوبيانتو أن المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى اجتمعوا لتحمل "مسؤولية تاريخية" تتعلق "ليس فقط بمصير فلسطين، بل بمستقبل إسرائيل، وبمصداقية الأمم المتحدة نفسها".

وشدد الرئيس الإندونيسي على أن "فرنسا وكندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال والعديد من الدول الرائدة في العالم خطت خطوة في الاتجاه الصحيح للتاريخ. الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح للتاريخ".

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أعلن في 21 سبتمبر اعتراف لندن بدولة فلسطين، كما أصدرت أستراليا وكندا والبرتغال بيانات مماثلة.

وأعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ يوم الأحد اعترافها بفلسطين. وقد قوبلت تصريحات عدد من الدول الغربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.