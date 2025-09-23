الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تعطل محطة أكسجين مستشفى القدس بغزة وتغلق مداخله

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار إسرائيلي، محذرة من خطورة الأوضاع في محيطة المستشفى.

وقالت الجمعية في بيان: "توقفت محطة الاكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى في مدينة غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وأشارت إلى أن المستشفى يعتمد حاليا على أسطوانات أكسجين معبأة مسبقا، والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر.

وذكرت الجمعية أن الآليات الإسرائيلية تتواجد عند البوابة الجنوبية للمستشفى وتمنع الدخول والخروج منه.

وحذرت من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية.

وأكدت ضرورة أن تكون المستشفيات ملاذا أمنا للمدنيين وتتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وفي 16 سبتمبر الجاري، قال الجيش إنه شرع في "عملية برية واسعة"، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36.

وفي 8 أغسطس الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبدأ الجيش في 11 أغسطس، الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.