اختتام أعمال الملتقى العربي الثالث لإحصاءات السياحة في بغداد

اختتمت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، أعمال الملتقى العربي الثالث لإحصاءات السياحة، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة السياحة والثقافة والآثار بالعراق.

وجاء ذلك بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات وهيئات السياحة والإحصاء في الدول العربية، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية، من بينها الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وعدد من المؤسسات الأكاديمية.

و من جهته، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن هذا الملتقى يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات العربية والدولية.

وشدد على أن تطوير المنظومة الإحصائية السياحية العربية أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية ودعم إتخاذ القرار القائم على البيانات.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ناقش المشاركون محاور متنوعة شملت التجارب الدولية والعربية في مجال إحصاءات السياحة، الحسابات الفرعية للسياحة، الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في إنتاج البيانات، ودور الإعلام والاستثمار في تعزيز الإحصاءات السياحية.

كما شهد الملتقى استعراض أوراق بحثية وعلمية من خبراء عرب ودوليين تناولت أحدث المنهجيات وأدوات جمع وتحليل البيانات، ودورها في دعم التنمية المستدامة.

وفي ختام أعماله، أعلن الملتقى حزمة من التوصيات العملية، من أبرزها إعداد استراتيجية عربية شاملة لتطوير إحصاءات السياحة ترتكز على المعايير الدولية وتخدم احتياجات الدول العربية، وإطلاق برامج تدريبية وبناء قدرات للكوادر الوطنية العاملة في مجال السياحة والإحصاء، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة مثل بيانات الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني لقياس حركة السياحة.