يلتقي النادي الأهلي مع مستضيفه حرس الحدود في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات كذلك.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأكيد استفاقته بعد الانتصار في الجولة الماضية على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

-

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ونيتس جراديشار.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت.

على الجانب الآخر يدخل حرس الحدود مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد الدغيمي، إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم وفوزي الحناوي.

خط الوسط: محمد مجلي، محمد أشرف روقا ومحمد النجيلي.

الهجوم: أحمد الشيخ، عمر فتحي ومحمد حمدي زكي.