مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة

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أفاد مصدر طبي سوري بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة ببلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي اليوم الأربعاء.

وقال المصدر طبي في مستشفى سلوك، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سيارة مفخخة انفجرت أمام صالة للإنترنت وسط البلدة قرب منطقة تجمع العيادات الطبية، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن دمار كبير في العيادات الطبية والمباني المحيطة بالمنطقة.

من جانبه، اتهم قائد عسكري في الجيش الوطني السوري المعارض، طلب عدم ذكر اسمه لـ(د. ب. أ)، عناصر قوات سوريا الديمقراطية بأنها "تقف وراء الانفجار الذي وقع في بلدة سلوك، وأنها قامت بإرسال دراجات نارية مفخخة إلى مناطق درع الفرات".

وشهدت بلدة سلوك خلال السنوات الماضية حالة من الهدوء ولم تشهد انفجارات منذ مغادرة تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت عبوة لاصقة وضعت بحافلة صغيرة انفجرت جانب مركز اتصالات القامشلي وسط المدينة، ما أدى لإصابة مواطنين بجروح وأضرار مادية بالسيارات العابرة.