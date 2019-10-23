20 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة بطل سيشل

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة كوت دي أور، بطل شيسل، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتوجه الفريق مساء اليوم، الأربعاء، إلى مطار القاهرة، حيث تتحرك طائرة الفريق في تمام 1:30 صباح الخميس إلى أبوظبي، حيث تقضي البعثة ساعتين «ترانزيت» قبل التوجه إلى سيشل، حيث تصل البعثة ظهر الخميس.

وضمت قائمة المصري كل من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، شيخ موكورو، أحمد ياسر، إيزي إيميكا، إسلام عطية، حسن علي، سعيدو سنبوري وحسين رجب.

خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو وأحمد جمعة.

فيما شهدت القائمة استبعاد محمود حمد وعبدالناصر دى ماريا؛ للإيقاف.