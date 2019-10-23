الأمم المتحدة ترحب بإنشاء نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

رحبت الأمم المتحدة بإنشاء نقاط مراقبة على طول الخطوط الأمامية بمدينة (الحديدة)؛ للتهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، في أحدث خطوة ضمن الجهود الأممية لتثبيت الهدنة بالمدينة.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت جوها" - في بيان أوردته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء : "إنه تم إقامة 4 نقاط مراقبة خلال الأيام الأربعة الماضية بإشراف أممي في اتفاقيات مكتوبة، كما تم نشر ضباط اتصال من الطرفين بمشاركة مراقبين أمميين".

وأضاف "جوها" أن إنشاء نقاط المراقبة هذه - المصممة لتيسير القيام بعملية التهدئة بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر التي تعتبر عرضة للنزاع - تأتي عقب الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماعات سابقة للجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وأوضح أن نقاط المراقبة تعمل بالتنسيق والتعاون مع مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتفعيله على مدار الساعة؛ لدعم اتفاق الحديدة.

ودعا "جوها" - في البيان - جميع الأطراف إلى تقديم الدعم الكامل لعملية المراقبة والاتصال وآلية التهدئة ؛ لتعزيز وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر من أجل إنقاذ الأرواح، كما دعاهم إلى خفض حدة الخطابات ودعم الجهود المبذولة؛ للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة.